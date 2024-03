Problem med JBL soundbar ihop med Samsung the frame 55'' 2023.

Hej!

Jag hoppas ni kan hjälpa en förtvivlad själ...

Jag har tidigare upplevt det problem många delat med JBLs ljudlimpor att ljudet försvinner i korta episoder, det har jag upplevt på en tidigare tv också, men detta har jag kunnat bara inse och strunta i trots att det var klart irriterande.

Nu har jag drabbats av något nytt problem där ljudet helt plötsligt försvinner och man behöver byta ljudkälla till tv - högtalare och tillbaka igen för att soundbaren ska vakna till liv igen. Först upptäckte vi felet när man skulle höja eller sänka men nu kan det uppkomma även efter man tittat/spelat/whatever ett tag. Ibland tom sprakar det till precis när det försvinner och ibland går det bara tyst.

Jag har provat runt med alla möjliga inställningar och tips jag försökt googla mig till men utan någon bättring. Under dagen har jag även testat soundbaren på en annan äldre Samsung-tv och där märkte jag inte av något konstigt under den stunden jag hade netflix igång, samt att inställningar under ljud på tvn såg annorlunda ut med andra val, antar att detta bara är en modellfråga. Detta testade jag för att förhoppningsvis uppleva samma problem där så jag således kunde bekräfta att det är soundbaren som är boven i dramat och helt enkelt gjort mig av med den.

Kan det vara fel på eArc-hdmi-porten? Kopplar jag in soundbaren i en annan hdmi port så får jag upp meddelande att den ska kopplas i den port för EARC. Är denna port enbart till för ljudanläggningar eller kan man koppla in andra enheter där?

Soundbaren är av märke JBL och är av modellen bar studio 2.0 och tvn är en Samsung the frame 55" från slutet av förra 2023.

Jag tänkte jag frågar här innan jag testar med en fabriksåterställning på tvn.

Jag hoppas någon här kan bringa någon slags klarhet i detta och jag håller tummar och tår att det inte är något fel på vår nya tv...

Admin får flytta om jag lyckats lägga tråden fel. Tack på förhand!