Jag får ibland bara 10% av min uppkopplingshastighet

Hej på er!

Först och främst vill jag sätta ribban på hur kunnig jag är i allmänhet angående detta, så att ni kan ge mig hjälp och information utan allt för många följdfrågor: Jag är inte kunnig alls! Speciellt inte när det gäller nätverk. Så det uppskattas med utförliga svar med direktiv om hur man kommer till diverse inställningar osv som ni tipsar om att kika på, och inte med allt för många förkortingar, alternativt med förkortningens fulla ord, tack!

Lite information som jag tror att ni kan behöva:

Leverantör: Bahnhof

Hastighet: 1000 mbit (min förening bjuder på detta, woho!)

Router/modem/box (vad det nu kallas): "Genexis" model: Pure-ED500, från bahnhof.

Har kabel direkt mellan den ovannämda routern till datorn.

Nätverkskort?: Intel(R) Ethernet Controller I226-V

Windows 11

Vet inte riktigt vad mer ni kan behöva, men det är bara att fråga i så fall.

Till problemet då:

Nästan varje morgon när jag startar datorn så märker jag hur hastigheten på min uppkoppling är slö. Jag går då snabbt in på bredbandskollen.se och kikar där. Då säger den 95 mbit/s.

För att lösa problemet så har jag testat några få saker:

-Startat om routern (hjälper inte alltid)

-Jag har gått in på inställningarna Nätverk och Internet och valt att inaktivera och sedan aktivera Ethernet (hjälper alltid)

-Har testat att gå in på enhetshanteraren och kollat egenskaper för närverkskortet och ändrat ett par värden under fliken Avancerat - Egenskap, bla "Energy efficient Ethernet" till Off som var On (hjälpte en gång, ingen aning om vad den gör egentligen, tyckte bara det lät som något som kunde strypa hastigheten), "Speed & Duplex" till "1.0 Gbps Full Duplex" som var på "Auto Negotiation" (hjälpte en gång, det hjälper även att ändra tillbaka till Auto nästa gång problemet uppstår)

När jag gjort någon av dessa lösningar så brukar hastigheten hålla sig på runt stabila 950 Mbit/s tills nästa dag jag startar datorn. Ibland kan det ändras tillbaka till 10% av min fulla hastighet igen under dagen.

Så då, kära vänner. Tror ni att problemet ligger hos mig med mina inställningar och min dator? Är det routern som är boven? Är det Bahnhof som behöver fixa något tror ni?

Ps: Har även försökt att få tag i inloggningsuppgifter till min router, men det är ett jädra krux som kräver att jag ber min förening att ge ut tillstånd till bahnhof att ge dessa uppgifter till mig. Skall göra ett nytt försök med detta när ett annat ärende är uppklarat med min förening.

Tack på förhand!