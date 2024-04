koppla på en ny router på en äldre fiber router.

Personligen så skulle jag nog vilja göra mig av med Huawei-routern snarast möjligen bara för att göra mig kvitt Huawei Cloud Service-telemetritjänsten som skickar all möjlig intressant information om dina surfvanor till ett företag som i princip är siamesisk tvilling med styret i ursprungslandet. x-D

Riktigt kasst av en nätägare att inte sätta upp tjänstedelare utan gå på en sån här subventionerad lösning som har uppenbara baksidor. Du skulle kunna skaffa en egen CPE/fiberomvandlarswitch just för att omvandla fibern till koppar, och sen köra valfri router på det. Detta förutsätter förstås att inte leverantören använder sig utav nån odokumenterad VLAN-konfiguration utan att internet kommer in helt otaggad in i din fastighet.