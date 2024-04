Får inte bort skrivskydd

Har ett udda problem som jag inte dykt på tidigare.

har en katalog på min dator, Min World of Warcraft katalog, ligger under min "spel" disk, så är E:\battle net\world of warcraft\

jag har problem med att vissa inställningar inte sparas i spelet, vilket fick mig att titta på skrivskydd på den katalogen, och den har skrivskydd på sig, lätt tänkte jag och tog bort skrivskyddet.

men den vill inte "spara" att jag tagit bort skrivskyddet, klickar jag direkt på egenskaper igen så är skrivskyddet där igen, och samma problem kvarstår med att den inte kan skriva till vissa filer i mappen, jag har kollat mapp rättigheter, "ägarskap" av mappen etc, inget hjälper, mitt konto jag är inloggad med är Administratör av datorn, så ska inte vara några rättighets problem tycker jag.

Utan windows fick för sig plötsligt att låsa mappen med skrivskydd och inget jag gör förändrar det.

känner att jag som administratör för datorn att jag fortfarande är låst att inte kunna ändra på detta är lite löjligt.

någon som har några bra tips att komma runt detta?