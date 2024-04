Hjälp med C#, dubletter av siffror.

//Deklarera bingoraden i en array int[] bingorad = new int[10]; //Deklarera användarens bingorad i en array int[] spelarnummer = new int[10]; //skapa slumptalsgenerator int[] vinst = new int[1]; Random random = new Random(); int Bingo = random.Next(1, 26); for (int i = 0; i < bingorad.Length; i++) //Lägger in slumptal i Bingorad { var value = random.Next(1, 26); if (bingorad.Contains(value)) { i--; continue; } bingorad[i] = value; } Array.Sort(bingorad); // Sorterar bingoraden i ordning. for (int i = 0; i < spelarnummer.Length; i++)//Låter användaren bestämma sin bingorad { Console.Write("Nummer " + (i + 1) + " "); spelarnummer[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (spelarnummer[i] < 1 || spelarnummer[i] > 25) { Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; Console.WriteLine("Välj endast tal mellan 1 och 25"); i--; Console.ResetColor(); } } Array.Sort(spelarnummer); Console.Clear(); // Rensar allt från skärmen Console.WriteLine("Talen du valde var dessa: "); Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; for (int i = 0; i < spelarnummer.Length; i++) { Console.Write(spelarnummer[i]); Console.Write(", "); } Console.WriteLine(); Console.ResetColor(); Console.WriteLine("Bingoraden var: "); // Tar fram bingoraden för spelaren Console.ForegroundColor= ConsoleColor.Yellow; for (int i = 0; i < bingorad.Length; i++) { Console.Write(bingorad[i]); Console.Write(", "); } int lyckotal = 0; // skapar en variabel för att ha koll på antal rätt Console.WriteLine(); Console.ResetColor(); Console.WriteLine("Vinst på nummer: "); Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green; for (int i = 0; i < spelarnummer.Length; i++) // tar reda på antal rätt mellan spelarens nummer och slumpade nummer { Thread.Sleep(500); for (int j = 0; j < bingorad.Length; j++) { if (bingorad[i] == spelarnummer[j]) { lyckotal++; Console.Write(bingorad[i]); Console.Write(", "); } } } Console.WriteLine(); Console.WriteLine("Antal rätt: " + lyckotal); // visar antal rätt för spelaren Console.ResetColor(); Console.WriteLine("Bra spelat!"); Console.WriteLine("Tryck på valfri knapp för att avsluta programmet"); Console.ReadKey();