AMD Zen 5 kan ge 40-procentig hastighetsökning

Spännande! Jag vill minnas att någon från AMD var väldigt exalterad över Zen 5 långt tillbaks innan typ zen 2 eller 3 lanserades?

EDIT: "in an older AnandTech interview with AMD Zen architect Mike Clarke, he was so excited about Zen 5 that he wanted to be put to sleep so he could wake up when it launches. Zen 4 isn't even out yet"

Redan 2018 Jobbade han tydligen på Zen 5, rätt crazy