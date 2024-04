Nätverksproblem Telenor som aldrig blir löst

Hejsan,

Jag vänder mig till er om någon klurig person kan hjälpa mig med mitt internet problem som jag har kämpat fram och tillbaka med Telenor i flera månader utan lösning.

Jag har fiber indraget till mitt hus som aldrig har fungerat bra, nätverket har dött 1-100 ggr per dag. Det fungerar som sämst när många använder nätverket. Vi är 6 personer var annan vecka och alla använder nätverket på olika sätt. Barnen spelar Fortnite och är inte så glada att det dör hela tiden.

Det går fiber in i huset till en Genexis XG6846B som ISP tillhandahåller, där går det ut 2 LAN, 1 till min IP TV via ethernet sedan ett ethernet till min Telenor router (har även kört med mina Asus zenwifi som router) men just nu ligger Asus'arna i serie efter Telenors router när dem felsöker mitt nätverk.

Har just nu även kopplat in LAN3 på "tjänstefördelaren" Genexis till min dator via ethernet kabel för att Telenor ville att jag skulle felsöka ifall jag fortfarande hade problem med att nätverket dör och det blev inge skillnad. Allt dör, WIFI, ethernet och TV.

Jag har kollat över alla CAT6 nätverkskablar med en Netscout så dem är OK.

När nätverket går ner så har jag nyligen sett att det blinkar rött på Telenors routern samt Genexis blinkar "PWR" och startar sedan upp igen. Har testat så många olika saker så har ingen aning om vad jag ska testa mer.

Enligt Telenor och stadsnät så fungerar min uppkoppling klanderfritt enligt dem men något är ju galet. Dem felsöker fortfarande men det tar ju sån sjuk tid..

Min stora fråga just nu är: Varför dör ISP fördelaren från Genexis och startar upp sig igen? Har bytt nätagg så borde inte den som är problemet. Kan det bli någon IP konflikt när jag kör med mitt Asus system ihop med Telenors router som gör att fiberomvandlaren får tuppjuck och startar om sig?

Både Genexis fiberomvandlare och Telenor router är ersatta med nya utan framgång.

Hoppas jag fick med all information annars får jag komplettera. Uppskattar verkligen hjälp och råd