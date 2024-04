1440p, Uppgraderar aldrig, pillar aldrig.

Hej entusiaster!

Ännu ett 1440p bygge. Tänker jag rätt?

Bakgrund:

- Uppgraderar aldrig. Har köpt ny burk istället. 7 år mellan köpen även denna gång.

- Uppdaterar alltid via Windows update. Bios uppgraderar man väl(?) aldrig.

- Är inne en gång per kvartal och petar i GeForce experience, uppdaterar drivrutinerna där och ibland trycker "optimera".

- Singleplayer spelas.

- Letar "Bang for the buck"-PC.