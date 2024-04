Dator till 12 åring budget max 12000

Hej,

Mitt syskonbarn har precis fyllt 12 och har med lite hjälp lyckats spara ihop 12 000kr för att köpa en ny dator.

Han spelar mest Rocket league och Fortnite just nu, han älskar dock att spela så det lär ju inom inte allt för avlägsen framtid bli lite mer avancerade spel.

Han har skärm och all kringutrustning så det är bara datorn som behövs.

Just nu tittar han på https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/stationa... den datorn, skulle gärna få lite input och förslag.

Tack på förhand