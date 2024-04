För 1000:e gången en fråga om extra kostnader vid köp genom ebay. Extra kostnader?

Finns garanterat 1000 andra trådar om detta ämne, men en del har några år på nacken så frågar här istället.

Ska köpa en vara via ebay, dvs utlandet. Ebay's kalkyl för totalkostnad ser ut på följande sätt:

US $143.75

Quantity

1

Returns accepted

Delivery

Estimated delivery: Apr 12 – Apr 25Est. delivery: Apr 12 – Apr 25

USPS First Class Mail International / First Class Package International Service

US $19.40

VAT

US $40.79 ⁋ VAT added to prices based on delivery address. No additional customs charges will apply.

170$ blir 1970:- ca

Är detta jag undrar över? Ska man gå på detta? För gör jag istället kalkylen via tullverket så ger den följande resultat:

Land: USA

Vara: Armbandsur och fickur, analog tidvisning (ej smartklockor)

Accessoarer och klockor

Varans inköpspris och fraktkostnader

163 USD

Tull (4,5% min 3,46 SEK/st. max 9,22 SEK/st.)

9 SEK

Moms (25%)

40 USD

Uppskattning av totalpriset

203 USD

2 257 SEK

Tullverkets kalkyl är det som är korrekt antar jag?