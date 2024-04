Vilken av dessa två docks är bäst? Sanitycheck pls

Tja, ska inreda ett propert hemmakontor så ska köpa en dock.

Det ska kopplas in ett par DP kablar och en USB kabel, som ska in i en kvm switch, som slutligen ska till en dp 1.2 skärm. Kravet är väl att de ska finnas usb out, samt 2x Dp 1.2 för 1440p 165hz.

FWIW, KVm switchen ska köra tangentobrd, webcam, mic, och eventuellt även mus.

Har dessa på jobbet o de funkar bra.

https://www.dustinhome.se/product/5011298731/workplace-chargi...

men såg också denna

https://www.dustinhome.se/product/5011213619/workplace-dockni...

De har samma pris, men det stora som skiljer för mig är att den senare har en till HDMI port (vilket vore nice, inge krav tho). Den har dock 4w mindre PD.

Missar jag något? Eller är den andra bara bättre?