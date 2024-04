Microsoft vill ha 600 kronor för att hålla Windows 10 vid liv

Skrivet av perost: Microsoft sa officiellt aldrig något sånt, det var något som sades på nån Microsoft-konferens som missförstods och spreds. Men oavsett så påverkar det ju inte när Win 10 lanserades, så det har inget med livslängden på OS:et att göra. Gå till inlägget

Njae, missförstods vet jag inte. Urusel kommunikation från Microsoft snarare, om man inte ska klassa det som en lögn.

"Recent comments at Ignite about Windows 10 are reflective of the way Windows will be delivered as a service bringing new innovations and updates in an ongoing manner, with continuous value for our consumer and business customers," svarade presstalespersonen när The Verge frågade om Nixons kommentar som enligt citat var "Right now we’re releasing Windows 10, and because Windows 10 is the last version of Windows, we’re all still working on Windows 10."