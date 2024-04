TV-tillverkare vill visa reklam när du pausar spel

Skrivet av dlq84: Det är 2024 nu, inte 1995. Kollar man i forumet så har folk massvis med olika problem med Windows. Gå till inlägget

fan va bra att det är 2024 nu, nämn en linux dist som är plug'n'play med min Lenovo x1 yoga 4th gen där mitt 4g kort fungerar out of the box och där kärnan inte kompileras om vid varje uppdatering och där ljudet inte mystiskt försvinner och inte går att få tillbaka förutom vid omstart så installerar jag den under helgen så får vi se.

ser framför mig hur många timmar jag måste lägga för att få SSTP klient att fungera för att kunna jobba

jag har inte testat linux sen 2022 men då var det då rakt inte enkelt och skapade extremt mycket huvudvärk, var en befrielse att gå till win11 där allt bara fungerar.

edit... eller fan, kanske inte i helgen, vet inte vart jag har mitt usbminne men under april iaf. och nu ska vi inte spåra för mycket... du kan PMa mig vilken dist jag ska köra