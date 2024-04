Projektor kopplad till mediespelare visar plötsligt Not Supported

Hej,

Vi har en projektor på mitt jobb som visar upp en loopande film som rullar under dagarna. Filmen ligger på ett USB-minne insatt i en mediespelare som i sin tur är kopplad till en projektor modellen Epson elpmb62. Detta har fungerat utan problem men under gårdagen ville filmen plötsligt inte starta längre och det står istället "Not supported" under HDMI 1 där mediespelaren är inkopplad. Enligt Epsons egen support kan man göra lite ändringer i inställningarna vilket jag pröva utan resultat. Jag har även prövat att resetta inställningarna utan framgång. Vad kan detta bero på?

Tacksam för hjälp!

Mvh