Hej!

Håller på att renovera hemma och ska förbättra på tekniksidan. Har fiber in i villan, tanken är att ha en nas för sparande av filer och åtkomst av musik etc till stereon via streamer. Har dragit fast nätverk till alla rummen jag gått igenom. Kommer blåsa hela ovanvåningen om 6 v.

Mitt besvär nu är att jag är lite vilsen i vilken router som skulle kunna passa? Mina löst satta krav är:

Minst 2 portar 2,5 för nas och länk till ovanvåning - egen switch där.

8-10 portar 1 gb

Rackmonterbar - kommer sitta under patchbayn.

(poE - för framtida utökning av övervakning etc)

Fördelar nackdelar med managedelar?

Är det någon som har bra råd och kanske någon lämplig modell hade jag varit väldigt tacksam.