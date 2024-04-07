Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

AMD Ryzen 7 3700X

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

AMD Ryzen 7 3700X

Säljer min AMD Ryzen 7 3700X pga. uppgradering. Kylare och emballage finns kvar.

Kan hämtas i Ulricehamn eller skickas mot en fraktkostnad.

Startar budgivning på 500 kr.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

AMD Ryzen 7 5800X3D | EVGA GeForce RTX 3080 10GB FTW3 ULTRA | ASUS ROG Strix B450-F Gaming | Corsair RM750X V2 | Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz 16GB | Samsung 980 Pro 1TB | Crucial MX500 2TB | NZXT H500

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 500 kr Hämtar
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Visa signatur

Mvh
Gabriel

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Nytt bud: 700 kr + frakt
Gå till annonsen för att lägga ett bud.
Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar
Senaste nyheterna
Hårdvara
Mjukvara
Övrigt
Nytt i forumet
Datorkomponenter
System
Ljud, bild och kommunikation
Spel och mjukvara