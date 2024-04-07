Cenorida
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AMD Ryzen 7 5800X3D | EVGA GeForce RTX 3080 10GB FTW3 ULTRA | ASUS ROG Strix B450-F Gaming | Corsair RM750X V2 | Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz 16GB | Samsung 980 Pro 1TB | Crucial MX500 2TB | NZXT H500
Säljer min AMD Ryzen 7 3700X pga. uppgradering. Kylare och emballage finns kvar.
Kan hämtas i Ulricehamn eller skickas mot en fraktkostnad.
Startar budgivning på 500 kr.
AMD Ryzen 7 5800X3D | EVGA GeForce RTX 3080 10GB FTW3 ULTRA | ASUS ROG Strix B450-F Gaming | Corsair RM750X V2 | Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz 16GB | Samsung 980 Pro 1TB | Crucial MX500 2TB | NZXT H500
Mvh
Gabriel
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