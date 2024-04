Hejsan alla,

Planerar på att göra om mitt nätverk hemma då det är rörigt idag och stöder inte konfiguration som t.ex VLAN och liknade.

Just nu kommer internet in via en router från Bahnhof, en Zyxel EX3600-T0.

Utöver det så har jag ett antal unmanaged switchar (Netgear GS105), en Asus RT-N66U i AP-Mode och en Netgear EX7000 i AP-Mode. Och utöver det så är det många kablar som går överallt som skulle behövas dras om.

Har ritat upp ett diagram för hur jag kan tänka mig det skulle se ut.

Den biten jag tror jag kan skippa är nätverksbiten i hallen så länge WIFI:n ger ut en tillräckligt stark signal som täcker nedre våningen.

Så det jag funderar över, vad för hårdvara / mjukvara ska jag fokusera på som ger mig möjligheten att konfigurera nätverket med VLAN och liknade.

Med en budget runt 5000-7000 kr (räknar inte kabel priset i detta)

Tack på förhand för alla förslag / tips / idéer.