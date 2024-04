HBO Max och PlayStation 5

Det här är bara lite allmän info om HBO Max på PlayStation 5 då jag inte hittade något vettigt om detta på nätet, ifall nån annan här springer på liknande problem/frågor och har nytta av infon.

Jag köpte nyligen en månad HBO Max och körde igång appen på PlayStation 5 och sprang direkt på problem med ljudet - jag fick inget ljud alls.

Jag har min PS5 inställd på att primärt använda Dolby Atmos, vilket har funkat utan problem i alla andra spel och streaming-appar som t ex Viaplay, Netflix, Apple TV+ etc, men efter felsökning märkte jag att det enda formatet som funkade med HBO Max var Linear PCM. I nuläget behöver jag alltså in i inställningarna och växla ljudformat varje gång jag använder HBO Max, eller låta det stå på Linear PCM hela tiden.

Jag skickade en fråga till deras support och fick detta bekräftat:

Citat: Som du säger är det bara Linear PCM som funkar för närvarande. Men i maj kommer en helt ny app ut. Så förhoppningen är att detta kommer vara åtgärdat tills den släpps.

Jag antar att det som händer i maj är att HBO Max blir Max även i Sverige, ca ett år efter andar delar av världen. Förhoppningsvis leder detta till en ny bättre app med stöd för bl a Dolby Atmos på PS5.

När det gäller bilden så är det inte helt glasklart om 4K HDR stöds på PS5. Enligt den här artikeln har de stöd för 4K på PS5 men HDR nämns inte specifikt för PS5. Jag antar att även HDR stöds eftersom 4K stöds men jag har bett deras support om ett förtydligande av detta.