Hej.

Tänkte börja med Cli i min edgerouter men har problem att logga in. Denna inloggning sker inifrån routerns GUI.

Problemet är att jag inte hinner att mata in det innan det blir timeout. Har försökt hitta hur jag klistrar in lösenordet men inte hittat detta. Är det någon som vet hur man gör, för jag vägrar tro att man måste mata in lösenordet manuellt. Det skulle motverka hela idén med krångliga lösenord då man bara har typ en minut att logga in på.

Har sökt men inte hittat något.

Inloggning utifrån via exempelvis Putty tar jag senare. Vill bli bekväm med Cli och öva mer på Linux först.