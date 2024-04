Överlagrad metod - Amerikanen i bastu

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Net.NetworkInformation; using System.Net.WebSockets; using bastu_metod; namespace bastu { class program { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Välkommen, ange Fahrenheit"); // Välkomnar användaren till Bastun int fahrenheit = 0; // Deklarerar ut Fahrenheit innan loopen double celsius = 0; // Deklarerar ut Celsius innan loopen do { try { fahrenheit = int.Parse(Console.ReadLine()); //Tar emot värde i Fahrenheit och heltal via metod i class1. celsius = metod.FahrenheitToCelsius(fahrenheit); // Omvandlas till Celsius och decimaler via metod i class1. } catch (Exception) { Console.WriteLine("Du kan endast slå in siffror, var snäll att testa mata in ett Fahrenheit i bastun"); } if (celsius < 82 && celsius > 1) // Ifall graderna understiger 82 men är över 1 för att inte få svar på "try/catch". { Console.WriteLine("Det är " + celsius + " grader Celsius, du får öka graderna: "); } else if (celsius > 87) // om graderna är över maxvärdet, 87a { Console.WriteLine("Det är " + celsius + " grader Celsius, du får sänka graderna: "); } else if (celsius == 84)// ifall perfekt grad { Console.WriteLine("Det är " + celsius + " Celsius. Det är perfekta graderna att basta i "); } else if (celsius >= 82 && celsius <= 87) // om graderna är mellan 82 & 87 { Console.WriteLine("Du har " + celsius + " Celsius, det går men det går att få perfekt."); } } while (celsius < 82 || celsius > 87); // Grader för att kunna gå vidare ur loopen. Console.WriteLine("Hoppas du gillar att basta!"); Console.WriteLine("Tryck på valfri knapp för att avsluta programmet"); Console.ReadKey(); } } }