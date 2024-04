Ytterligare en tråd om moms och tull via ebay...

Gjorde nyligen ett köp via ebay utanför EU, tullverkets kalkyl säger följande:

Land: USA

Vara: Armbandsur och fickur, analog tidvisning (ej smartklockor)

Accessoarer och klockor

Varans inköpspris och fraktkostnader: 163 USD

Tull (4,5% min 3,46 SEK/st. max 9,22 SEK/st.)

9 SEK

Moms (25%)

40 USD

Uppskattning av totalpriset

203 USD

2 257 SEK

Min fråga är varför ebay lägger på samma kostnader, är inte det upp till tullen att applicera? Det gick inte heller att bocka ur nånting vid kassan, nånting i stil med: Let ebay handle all of your import and VAT charges. Gillar också texten: No additional charges will apply

Som i exemplet här så lägger ebay automatiskt på

VAT (MOMS), för att sen appliceras av tullen/postnord

Resultatet blir ju att moms betalas dubbelt.

Eller tänker jag helt fel?