Tips på bra ljudkort (orkar inte med latencyn i USB-mickar längre)

Jag kör på en Behringer UCM204HD för midi-ingång och bra linux-stöd, dessutom billig. Jag är ny på sånt här, skaffade det för att kunna spela in bl a gitarr (som jag håller på att lära mig) så har svårt att jämföra med annat. För det jag använder den till just nu har jag svårt att tro att jag hade fått det så mycket bättre med en Focurrite/SSL etc.