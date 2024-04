Ta bort fjärråtkomst Asus RT-AX53U

Skrivet av Putte333: Skulle bli mycket tacksam för svar.

Jag har en Asus RT-AX53U.

Jag har loggat in i routern och försöker hitta vart man tar bort fjärråtkomst utan att hitta vart. Gå till inlägget

https://www.asus.com/se/support/faq/1039292/

Oftast är det #7

7. Disable the access from WAN

Access from WAN allows you to access your router from the Internet. The default value of this function is disabled. Do not enable this function if there is no special requirement. Visit Advanced Settings > Administration > Remote Access Config for configuration.