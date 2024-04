Hjälp med uppsättning - mesh eller något annat?

Hej gott folk,

Har just nu linksys velops gamla mesh system (3 nodes uppe och alla är trådade) men kan inte påstå att det fungerar helt felfritt. Ex, flyttar jag från ett rum till ett annat, och min Iphone måste switcha från node 1 till node 2, då får jag alltid samma fel - ”felaktigt lösenord” för nätverket. Försöker skriva in lösen på nytt men det hjälper inte. Hur jag löser det är att köra en ny kanalsökning och efteråt fungerar det bra. Nu har jag kommit till en punkt där jag vill uppgradera hela systemet. Antingen köpa ett helt nytt mesh-system eller kanske ha en helt annan setup. Finns det några förslag? Vi bor i ett en-plans hus på 220 kvm (stenhus) så den nya uppsättningen måste ha en väldigt bra täckning över hela huset. Frun/barnen blir tokiga när wifi ”inte fungerar” och det händer tyvärr alltför ofta nu på sistone. Snälla, kom med lite tips på vad jag kan hitta på.

PS: Byta ut frun/barnen är inget alternativ