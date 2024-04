Bygger dator - behöver lite hjälp :)

Hej!

Hjälper min 13-åring att bygga ihop en gamingdator, men har stött på några problem/oklarheter.

Chassi: Phanteks Eclipse G360A Mid Tower

Moderkort: ASUS TUF GAMING B550-PRO

Kylare: CM Hyper 212 ARGB Komplett Edition

Wifi: ASUS PCIe WiFi 6 Card - Intel AX200

1) Blir lite osäker när jag ska installera kylaren på processorn, eftersom det verkar bli delar över från kylaren.

Är den för installation på andra typer av moderkort, eller behöver jag den på något sätt? Det känns som det skulle funka fint utan.

Saken är att kylaren kom utan manual, och jag hittar inte exakt den rätta typen online. Finns bara instruktioner för liknande modeller, men de installeras inte på samma sätt (https://landing.coolermaster.com/faq/hyper-212-series---amd-i...).

2) En kabel som känns viktig att koppla in korrekt är POWER SW (2-pin). Om jag förstått rätt ska den in i mitten av PANEL-pinnarna på moderkortet. Men det står inte på kabeln vilken av pinnarna som är GND. Spelar det någon roll vilket håll den pluggas in? Och isf, hur ska jag veta? Det står inget om det i manualen...

3) Det ingick ett WiFi kort som jag har installerat, men det har även en kabel som jag inte vet vart jag ska koppla in (om det ens behövs). Ser ut såhär.

Länk till moderkortöversikt: https://www.bruksanvisni.ng/asus/tuf-gaming-b550-pro/bruksanv...

Tack på förhand