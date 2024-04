Svensk NAS - Excito Bubba2

I första hand avhämtning - dagtid/vardag Norrmalm, kvällstid/helg Kristineberg.

En ca 14 år gammal 1disk-NAS av den svenska tillverkaren Excito. En lite udda fågel.

Fungerar så vitt jag vet. Rullade lite backup tills disken kraschade. Kan ev vara någon utvecklingsversion då den kommer från Excitos konkursförsäljning, så vet inte om hårdvaran är exakt som konsumentmodellen. Strömadapter och skruvar för disk osv ingår, men ingen disk.

Internal hard drive: up to 2 TB SATA

Internal memory: 256 MB DDR2

Processor: 333 MHz Power PC

Network connectivity: Two Gigabit Ethernet NICs

USB 2.0: 2 x 480 Mbit/s

eSATA: Yes, x2

Power consumption: 7-12W (disk dependent)

Size: 11.5 x 4.5 x 18.5 cm

Kensington lock slot: Yes

Fan: No!

Är man händig med Linux så kanske man kan bygga vidare på något av det som finns beskrivet på deras forum. Många gamla länkar är brutna, men jag har åtminstone originalinstallationsfilerna "b2-install-2.4.1.zip"

Hemsida offline

https://web.archive.org/web/20110825195217/http://www.excito....

Wiki offline

https://web.archive.org/web/20150707075940/http://wiki.mybubb...

Wiki online

https://wiki.excito.com/index.php?title=Re-installing_your_Bu...

Forum online, men registrering stängd

https://forum.excito.com/

Något blogginlägg

http://blog.larsstrand.no/2010/08/bubba-two-nas.html

