Nöjd med nytt nätverk

Många trådar om "vad ska jag ha" och inte så många "så här blev det". Med det sagt, så här blev det för mig vad gäller nytt nätverk.

Har tidigare haft ett meshnätverk med ett par routrar från Asus, och även om det fungerat ok så bestämde jag mig för att testa nytt. Inte bara för att uppgradera i sig men även snygga till hemma och slippa svarta boxar med antenner på.

Vi bor i en 3,5 rums lägenhet på 90 kvm med en del betong. Har cat 6 kablage draget i väggarna till alla rum. Bestämde mig för att jag skulle ha trådad router, en 8-portars switch och en accesspunkt. Tittade först på Ubiquiti och närmare bestämt Cloud Gateway Ultra, Ultra switch 60W och en U6+ AP. I väntan på att UCG Ultra skulle komma in på lager så läste jag runt en hel del och började mer och mer fatta tycke för TP-Link Omada. Funderade en stund på att köra 2.5G men sansade mig och landade på att nöja mig med gigabit-grejer rakt igenom. Den dagen jag byter NAS så kanske jag byter switch för att få 2.5G på nätverket. Sitter på en lina med 256/256, men för 100 kr mer per månad så får jag 500/500 så lär väl fixa det. Oavsett så räcker 1Gbit WAN just nu.

Beställde följande grejer;

Router - ER605 V2

Switch - SG2008P

AP - EAP653

Och när jag ändå höll på så blev det hårdvarukontroller också.

Kontroller - OC200

Installation och konfiguration gick väldigt smidigt. AP och kontroller drivs av PoE från switchen. Det enda som var lite drygt var uppdatering av firmware på de olika delarna vilket ledde till en del omstarter men det får man väl ta. Gjorde tre nätverk, ett säkert, ett gäst och ett för IoT, och satte sedan upp ACL och blockade trafiken till det säkra nätverket från IoT och gäst. Och det var väl allt jag gjorde, förutom att sätta lite statiska IP'n och sådant. Allt har tickat på i ca en vecka och det känns väldigt stabilt än så länge. Täckningen i lägenheten är bättre med denna ensamma AP mot hur det var med de två routrarna från Asus. Jag maxar min lina (256/256) från alla hörn i lägenheten. Väldigt nöjd helt enkelt.

En bild på kopplingsskåpet som avslutning.