Återbetalning till Klarna kortet?

Brukar använda mig av Klarna kortet vid utomlandsköp, så som nu seanast ebay, då jag inte vill lägga ut mina kortuppgifter hur som helst. Har fungerat galant tidigare, och med andra butiker overseas.

Nu åkte jag dock på dubbel momstaxa, ebay och Postnord, varpå ebay snabbt svarade med att dom skulle återbetala 40$. So no trouble there. Det skulle ta 48h, varpå jag skulle höra med Klarna.

Klarna själva verkade inte riktigt veta. Mitt betalkort bankkonto är ju så klart kopplat till klarna kortet som använts vid köpet, och gör då butiken/säljaren en återbetalning så ska väl själva faktura beloppet justeras?

Är det nån som har nån erfarenhet av hur detta går till?