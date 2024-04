köpråd: gamingdator budget med uppgraderingsmöjlighet

Hej, jag ska bygga en gamingdator åt min son främst för att spela Fortnite, men det blir kanske andra spel i framtiden. Ser nedan OK ut? finns det nånstanns där man kan downgreda för att spara lite pengar? jag är främst ute efter most bang for the bucks men med möjlighet att uppgradera om några år så därför valde jag AM5 istället för AM4 som säkert hade varit billigare. Nätagget i kundvagnen har jag redan så jag tänkte återanvända det men la med det för synlighet. Jag har inte bestämt vilken skärm det skall spelas på så tar gärna emot tips på bra (prisvärd/billig) skärm.

https://www.inet.se/kundvagn/visa/muknAXVN1UwcHC9Fo_BWsMl1s-c/gaming-pc-kids