Tror inte att det har något med IPv6 att göra med tanke på att svtplay.se inte kör ipv6. Låter mer som att det är konfigurationen på routern som blir fel av någon anledning. Är du säker på att OVPN används när du sätter upp det lokalt på datorn, så det inte är en falsk positiv?

Jag får i alla fall OVPNs IP-nummer när jag kollar via whatsmyip eller ipleak.net, så jag antar att det är ok. Men som du säger så är det nog nåt jox på routern som ställer till det just med OVPN på nåt märkligt sätt. Det går ju som inte att göra så mycket fel när man importerar konfigurationsfilerna.