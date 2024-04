Elgato lanserar tillbehörsserie för ”vanligt folk”

Får in "Festivus for the rest of us" när jag läser rubriken. Men hjärnan har inte riktigt vaknat, vill nog ha någon timme till. Inget fel i rubriksättningen utan hjärnan associerar vilt med Seinfeld för stunden.

Vet inte om dessa produkter riktigt är för mig men den där Stream Deck liknande produkten, gärna lite större med lite rattar lockar för allmänt datoranvändande för min del tror jag.

Uppskattar verkligen en serie produkter som inte skriker "Gamer" och hoppas verkligen vi kan få se mer av detta både från övriga tillverkare. Rejäla och bra produkter med lite diskretare design typ.