RX 570 från traderaköp når inte angivna boostfrekvenser?

Hej.

Kolla tempen via gpu-z under last, ser ut som ett typ Lenovo/hp kort eller liknande så lite svårt att hitta rätt bios om de skulle vara bytt.

Vad säger gpu-z att de är för kort om du kollar upp de.

Du kan prova att köra msi ab och kolla om du får ställa upp det där

Mvh Thomas