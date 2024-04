Lite sugen på att bygga en liten kontorsdator typ mATX som skall användas för lite lättare uppgifter och kodutveckling, inga spel. Jag antar att mest bang for the buck vore att köpa något begagnat men vill ändå bygga något med nya komponenter. Tror jag kommer att köra Linux och har ett gott öga till AMD, bara det faktum att de inte är störst gör dem attraktiva. Jag tror inte att det är troligt att jag kommer att uppdatera så värst mycket men är ju ingen nackdel om det går. Utifrån detta antar jag att valet blir AM4 eller har AM5 kommit ner såpass i pris att det är jämförbart?

Känner inget större behov en GPU just nu så jag antar att integrerad grafik skulle räcka gott.

Budget så billigt som möjligt men kanske 6000?