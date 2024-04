Säljer ett KFA2 RTX 2070 Super EX Gamer Black pga uppgradering. Kortet är i bra skick och har inte haft några problem under mitt ägande. Inköpt 2020 från NetOnNet. Kartong med alla tillbehör etc finns kvar.

Mer information med mått etc.

2000kr + frakt

Läs hela annonsen här