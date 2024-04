Hur komma till Recovery-läget/fabriksåterställa Andersson TBX10? (Glömt upplåsningsmönster)

Hej,

Jag har glömt upplåsningsmönstret då plattan legat oanvänd ett tag. Nu minns jag inte upplåsningsmönstret. Vill återställa den till fabriksinställningar, men vet inte hur. Har testat att starta plattan från avstängt läge genom att hålla in Power- och Volym upp-knappen, Power + Volym ner, Power + Vol upp + Vol ner, men inget hjälper. Vid Power + Vol ner så startar plattan fortfarande till Android men i "säkert läge", vilket inte hjälper mig.

Läste online att man ska stoppa in ena änden av USB-kabeln i en PC, starta plattan med Power + volym upp och samtidigt stoppa in andra änden av kabeln i plattan, men det fungerar inte heller. Kommer bara in i Android som vanligt och den frågar efter upplåsningsmönstret.

När jag kopplar in en USB-kabel tlll PC så säger Windows att enheten inte känns igen. Kabeln borde vara okej, för det fungerar att koppla in en Android-telefon utan problem.

Ville resetta genom Google "Find my device" genom att låta plattan vara ansluten till WiFi (vilket jag fortfarande ser att den ansluter till i notifieringslisten längst upp), men Google hittar inte plattan bland enheter. Förmodligen var inte "Find my device" påslaget?

Hur fabriksåterställer jag plattan?

Tacksam för hjälp!