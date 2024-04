USB Ljudenheter fungerar inte

Hej!

För ett par dagar sedan så fick min dator en Bluescreen. När jag sedan startade datorn igen så kom jag till BIOS istället för att komma in i windows. Där fick jag ett meddelande som sa att BIOS inte hade lästs in korrekt eller något i den stilen. Sen valde jag att boota till windows ändå och när jag kom in så funkade inga ljudenheter som jag hade kopplat in med USB. 3.5mm fungerar som vanligt. Är det någon som vet vad problemet skulle kunna vara? tack för svar!