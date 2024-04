Brände jag chipet på usb-minnet?

Höll på föra över en fil på ca 1gb till en usb minne och helt plötsligt slutade Finder svara och usb minnet. Gick inte göra en säkert borttagning heller. Så jag drog ut den och usb minnet var väldigt varm. Satte in den i en annan usb hubb och då syndes den inte alls. Satte in den i en annan dator och syndes inte på den datorn heller. Tog fram en annan usb minne och när jag sätter in den i båda datorerna syns den.

Brände jag första usb minnet?