Ny byggd dator slutade fungera efter några dagar (Troligen CPUn)

Hej på er!

Jag uppgraderade min dator för några dagar sedan och bytte moderkort, CPU, GPU och RAM-minnen. Allting fungerade utan problem i några dagar. Jag körde några benchmarktester och allting fungerade utan problem. Spelade också en hel del så datorn fick "jobba".

Men igår när min son spelade på datorn så stängde den plötsligt av sig. I början gick datorn igång men det dök inte upp någon bild på skärmen. Efter några omstartsförsök så dog datorn efter mindre än en sekund efter att den försökt boota upp.

Jag började felsöka och upptäckte att om jag inte kopplar in CPU-strömkabeln i moderkortet så går datorn igång, men så fort jag sätter i den eller har den inkopplad så dör datorn direkt. På moderkortet lyser också felsökningslampan för CPU:n, och i manualen står det "CPU is not detected or fail".

Vad kan ha hänt? Hur kan jag vidare felsöka? Tycker det är så konstigt att den fungerade felfritt i några dagar och sen bara dog.

Mina spec är:

CPU: Intel Core i5-14600KF

GPU: Palit RTX 4080 Super JetStream OC 16GB GDDR6X

RAM: Corsair Vengeance RGB 32GB (2x16GB) / 6000Mhz / CL36

Moderkort: MSI PRO Z790-P WIFI

Kylare: Corsair H100i Elite Capellix / iCUE-RGB / 240mm