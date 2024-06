Discordserver för autister och annan npf.

Hej!

Vi är ett litet gäng som suttit på en Discord tillsammans i ca ett år nu, vi öppnar nu upp den i hopp om att få in fler trevliga, vettiga personer!

Vi har alla autismdiagnoser och ser gärna att du har det också (men det är ej ett krav).

Är du trevlig och vettig så är du välkommen in!

Det är okej att vara tyst ett tag medans man känner av stämningen och så, vi har alla förståelse för sådant.

Det är kravlöst men också högt i tak.

Vi ser gärna att du är 18+, men är du mogen för din ålder så kan det vara okej att vara lite under det också.

Vi har flera aktiva admins, så trolls och spammare tas han om ganska snabbt.

Det går bra att prata om allt, behöver inte vara dator eller spelrelaterat.

Kom in och säg hej!

https://discord.gg/eUCyf69YgE