Helgsnack: Dina förväntningar på framtidens komponenter?

Dyrare och mer Ai. Folk kommer att säga 640K ought to be enough for anyone argument mer än någon.

Tex min egen plan var att köpa en iPad Air 2024, testade den och insåg att jag var tvungen att gå upp till iPad pro med m4 för den ej skjä

Helt klart en bra surfplatta, men det blir inte roligt att förklara för min katt varför den helt plösligt får ett billigare märke av dens kattmat för att täcka denna extra utgift. *skämt, det blir att snåla in på min egen mat*