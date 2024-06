Minnen till ASRock B550M-ITX/ac Hur kräsen är den.

ASRock B550M-ITX/ac + Ryzen 5 5600

Jag har sett på flera ställen att Ryzen är väldigt petiga när det gäller minnen, att det kan ge problem om man inte ser minnet i vad en del i Sverige benämner som Vendorlist.

Jag har googlat på tillverkaren och där heter det Memory QVL

Jag undrar hur noga är det egentligen med QVL

Goooglar jag kan det stå liknade

"If the memory and motherboard do not pass the QVL compatibility test, the system may be unstable and crash occasionally during use; moreover, it may not boot up normally. Thus, checking QVL compatibility has become a very important step".

När jag kollar förslag i trådarna här på forumet så verkar folk skita helt i det kollar jag upp dom minnen folk ger förlslag om så japp ingen har ens kollat QVL

Här kollar jag https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M-ITXac/#MemoryCEZ

För att krångla till lite så hittar jag där olika listor vad menas?

EDIT ah om jag tror rätt så är det för olika generation RYZEN jag skriver dom här...

Memory QVL (Cezanne) https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/cezanne Ryzen 5000

Memory QVL (Vermeer) https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/vermeer 5000-series

Memory QVL (Matisse) https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/matisse 3000-series

Memory QVL (Renoir) https://en.wikichip.org/wiki/amd/cores/renoir Zen 2 CPU and Vega GPU

Så långt är jag kommen nu här när jag kollar upp detta.

En till sak att kolla upp - Det är olika märken på minneskretsen upptäcker jag.

Micron, Samsung, Hynix, Spectek

har nån förlag p mer att kolla upp innan man hittar det minne som blir perfekt till den här datorn.

Vem väljer jag före en annan. Man får väl ha något att gröta ner sig i när kompisarna är fulla och väl babliga vid den här tiden (Wow)