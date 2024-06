Välfungerande ryggsäck/väska för handbagage & under sätet på flyg (resa utan incheckat bagage)

En mjuk väska kan man ofta pressa in under sätet sålänge den inte är full. Har någon testat att trycka ihop en "på papperet" betydlgit större väska under sätet på exv. Ryanair? Ta som exempel Zeeksack Organizer. Angående Osprey Farpoint 40 har den en ram vad jag förstått som gör att den inte går in under ett säte, även med mindre packningsgrad.