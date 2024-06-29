ZOTAC 3080 Trinity OC | 5800x3d | 32GB B-die 3800mhz@CL14 | LG B1 77" OLED
Endgame Gear XM2we eller XM2w?
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Kontor: Intel Core i3-12600K | ASUS B660-I STRIX | EVGA Nvidia Geforce 2080 Ti XC | 16 GB Kingston Fury Beast DDR5 5200Mhz CL40 | Corsair SF750 Platinum 750W | Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition | Louqe Ghost S1 MKII Limestone
Soffan: AMD Ryzen 5 7600 | ASUS B650E-I STRIX | ASUS Geforce GTX 1080 Ti STRIX | 32 GB Corsair Vengeance DDR5 6000Mhz CL36 | Corsair SF750 Platinum 750W | Thermalright AXP120-x67 | Fractal Design Ridge White
Bärbart: Apple Macbook Air 13" M1 Space Grey (8GB RAM, 256GB SSD)
Server/NAS: AMD Ryzen Pro 5 4650G | Gigabyte MC12-LE0 | 64GB DDR4 3200MHz ECC | Fractal Design Node 804