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Endgame Gear XM2we eller XM2w?

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Endgame Gear XM2we eller XM2w?

Jag sitter här och behöver en ny mus då scrollhjulet på min GPX Superlight bråkar med mig.

Är inne på antingen EGG's XM2we eller XM2w, av den enkla anledningen att formen ser ut att vara precis vad jag vill ha.

Bryr mig inte nämnvärt över specrunkeri som megahurtz och latens - de är bra nog för att det inte ska spela någon roll. Däremot bryr jag mig mycket om hur knapparna känns och batteritid.

Min fråga är därför: Ni som har XM2we, hur känns knapparna egentligen? De sägs vara lite tröga, men jag har ingen aning om vad det innebär i praktiken. Framförallt knappen till scrollhjulet är viktig då den får mycket användning här.

Sedan är det fråga om batteritid. Någon som kan jämföra den med GPX Superlight?

Slutligen, tror ni det är någon idé att vänta på XM2w 4K? Dess ankomst sägs vara nära förestående, men med tanke på hur det gått hittills vetifan...

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Medlem

Har en XM2WE. Tycker både Mouse1/2 känns ganska "mushy", även Mouse3. Rätt tråkigt då de kändes klockrena i deras XM1 möss. Dock använder ju WE optiska switchar som inte brukar kunna mäta sig med mekaniska, än. XM2W ska ju ha mekaniska när den släpps, när den nu släpps.

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Medlem

Spelar lite dota2 och flyttar kameran med mouse3 och det är riktigt tungklickat på de flesta mössen. Däremot köpte jag en Pulsar X2-H som har överlägset mest lättklickade mouse3 av alla jag testat hittills och då har jag nog haft ett 20tal möss under åren. Inte så lätt att man klickar av misstag eller så heller utan alldeles lagom om man ska använda den frekvent, så kör du väldigt mycket mouse3 så rekommenderar jag att kika på dem. Finns i andra former än X2-H också, t.ex. X2.

Batteritiden på dem är klart godkänd, det är svårt att slå energieffektiviteten som HERO-sensorn har men den är klart bättre än många andra trådlösa möss jag provat.

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Medlem

Jag har faktiskt två XM2WE (en hemma och en på jobbet) och jag älskar allt med den utom just musklicken. De är ojämna och oregelbundna, speciellt på det ena exemplaret. Trots det skulle jag rekommendera musen om du kan få tag på den begagnat (500kr~).

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