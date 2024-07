Hej!

Då jag lyckades komma över ett nintento switch så letar jag nu efter lite speltitlar att spendera helgerna på.

Letar efter följande

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Skyward Sword

Mario Kart 8

Mario Party Superstars

Hojta till via PM. Kan hämta runt i Göteborgstrakten eller så kör vi frakt

Väl Mött!

Sebbe

