Hei,

Är det någon skillnad på vad operativsystemet gör vid Restart vs Shut Down + Power On?

Jag har en kollega som menar att opertivsystemet "rensar" sig bättre om du gör en Restart istället för Shut Down + Power On.

Han påstår att efter en Restart fungerar Pc:n bättre än efter Shut Down + Power On.

Det är Windows 10 vi använder.