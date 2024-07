Fy f.. för samtida spelklienter.

Som rubriken. Det är en pest värre än kolera. Appar som startas upp och skall loggas in, EA, Blizz, Ubi.

Det går helt enkelt inte att bara starta upp och spela. När väl appen är uppe ska den påtvinga med pop up och annan skräp.

Jag har köpt spelet och vill vara i fred med spelet. Än värre om man tänker sig spela via game pass.

Fy f.. rent ut sagt. Är det något som kan få mig att efter 30 år, vända ryggen till, så är det till all den skiten.