Garderobsrensning - Deluxe Edition

HD 599 SE i använt men ok skick enligt mig.

En begagnad 32" IPS skärm med gasarm:

G32QHD 31.5" 2560 x 1440 16:9 IPS 60Hz

Också parad med en Prokord deskmount. Har suttit i mitt garage och har haft den till att kolla upp mekgrejer etc men den ska vara skadefri vad jag kan se men säger det ändå pga damm etc som jag inte kunnat skydda ifrån som KANSKE letat sig in.