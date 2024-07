GPU Fläkt i full effekt men visar 0 rpm.

Testa om du kan snurra igång fläkten som står still. Min fru upplevde samma med sitt gtx 1060 och när fläkt nr1 gick på fullt blås så stod nr2 still. vi kunde dock peta igång nr2 och då gick fläkt nr1 ner i normala rpm. Det var inom tiden för garantin dock så vi skickade in det och fick ett nytt kort som har fungerat som det ska sen dess.