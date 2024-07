Sony lägger ner tillverkning av inspelningsbara Blu-ray-skivor

Nope, man ska stänga en fabrik I Japan vilket är det relevanta just nu. Sen att det kanske är början för slutet av BR är en annan sak iom att vidare utveckling läggs osv. Men BR tillverkningen och tillgängligheten för BR kommer inte att avslutas iom att just den här fabriken stängs ner. Vilket intervjun också antyder iom att Sony har sagt "gradually". En dag kommer solen sluta lysa också, media drar "SUNLIGHT IS RUNNING OUT" som rubrik.