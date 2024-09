Baldur’s Gate 3 får sin sista stora uppdatering

Skrivet av Matsamoto: Vad är QoL? Gå till inlägget

Quality of Life,

Spelförbättringar som inte känns som försämringar, or leaves a toggle if that was critical immersion /engage for ya.

och jag känner:

välförtjänt.

Tack Larian, we know you'll keep it in working condition, tack för BG_3_!

After Divinity.. Just thanks.